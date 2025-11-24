Eugenio Arias, el barbero y amigo de Picasso que le veneraba pero odiaba su superstición

Y es que Eugenio Arias consideraba absurdas las supersticiones en el mayor artista del siglo XX.

"Picasso temía que se apoderaran de su pelo y sus uñas para echarle una maldición, Arias no soportaba ni entendía eso y se lo decía", señaló en una entrevista con EFE Madeleine Bergé Arias, nuera del barbero, que presenta este lunes las memorias inéditas 'Picasso, mi segundo padre' en la Casa Natal del artista, ubicada en Málaga, una ciudad costera del sur de España en la que Picasso nació en 1881.

Picasso, después de visitar a Arias en su casa, le animó a que arreglara su escalera, que tenía justamente trece escalones, algo que traía "mala suerte", y le pusiera o quitara algún escalón. "A Arias le dolió, porque supo que nunca volvería a su casa".

El pintor daba además gran importancia al horóscopo -tanto él como Arias eran Escorpio- y no soportaba, por ejemplo, un paraguas abierto dentro de la barbería y al barbero "no le cabía en la cabeza que tuviera estos prejuicios absurdos".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Arias escribió 'Picasso, mi segundo padre' en 1981, coincidiendo con el centenario del nacimiento del artista, pero no las publicó entonces "quizás porque estaba en ciernes, sin firmar, el proyecto del museo" que se hizo en Buitrago del Lozoya, un pueblo de Madrid, con las obras que Piccaso le regaló a su barbero.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Estado francés debía autorizar el traslado a España de esas obras.

"Quizás pensó que no era el momento de las verdades como puños que decía en este libro y luego creo que se le pasó la ocasión", consideró la nuera de Arias, que apuntó además que el barbero "sentía el recelo de no haber podido estudiar" y "probablemente se preguntaba" si el volumen "sería considerado mal escrito".

Picasso y Arias se conocieron en el exilio, en Francia, y se produjo entre ellos "una amistad improbable por la diferencia de estatus social entre ambos. Madeleine Bergé Arias cree que influyó para que se forjara esa amistad "el contexto histórico de Francia en 1947".

"Francia se estaba reconstruyendo, había un afán de justicia social, de superar las jerarquías y de abrir la cultura al pueblo", y el Ayuntamiento de Vallauris, población francesa en la que se conocieron y que estaba gobernada por los comunistas, "valoraba la cultura popular y favorecía el acercamiento de las clases sociales".

Picasso apreciaba en Arias "su acento castellano muy marcado y le decía que hablaba mejor que los andaluces", además de su "capacidad de contar anécdotas y de recitar muchos poemas y fragmentos literarios que se sabía gracias a su memoria magnífica".

El artista vio en Arias un hombre "desinteresado y sincero, que no esperaba nada a cambio del cariño y el afecto a Picasso, que no sabía nada de la Historia del Arte y que se centraba en una relación de hombre a hombre".

El barbero no entendía que otros amigos de Picasso como Paul Eluard se apresuraran a vender cualquier obra del malagueño cada vez que este se la regalaba, algo que el artista "le consentía".