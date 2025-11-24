Exjugador de la NBA Chauncey Ray Billups se declara no culpable de fraude electrónico

El exjugador acudió hoy a una audiencia en la corte federal para el Distrito Este de Nueva York donde se escuchó a su abogado, Marc Mukasey, hacer la declaración en su nombre ante el juez federal Ramon Reye durante la breve sesión.

Billups, que ha sido director técnico de los Blazers desde 2021, y el jugador de los Miami Heat Terry Rozier, fueron detenidos el pasado 23 de octubre por las autoridades estadounidenses por apuestas ilegales en la NBA.

Billups, que jugó antes en la NBA con los Detroit Pistons, fue suspendido de la Liga tras su arresto y enfrenta 20 años de prisión.

"Creer que Chauncey Billups hizo lo que el gobierno federal le acusa es creer que pondría en riesgo su legado en el Salón de la Fama, su reputación y su libertad", afirmó su defensa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De acuerdo con la acusación, el entrenador formó parte de una red para manipular juegos de póquer ilegales respaldados por la mafia en Manhattan, los Hamptons, Las Vegas y Miami.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El FBI afirma que una red de apuestas mafiosa organizó partidas de póker amañadas y que Billups ayudó a atraer a jugadores.

En el tribunal también comparecieron una treintena de personas para escuchar las acusaciones en su contra por apuestas ilegales, una trama que, según aseguró la Fiscalía, comenzó en 2019 y recaudó más de 7 millones de dólares en juegos manipulados.

La Fiscalía también indicó al juez que se han iniciado conversaciones para llegar a un acuerdo de culpabilidad, pero no se ha ofrecido ningún acuerdo formal, de acuerdo con CBS.

En este complejo caso, hay acusaciones por partidas de póquer y otros por apuestas en partidos de baloncesto.

De acuerdo con CBS, varios presuntos miembros de la mafia asistieron a la audiencia mientras los fiscales afirmaban que muchos de los juegos de póquer manipulados estaban respaldados por familias de la mafia.

Entre los acusados en este caso están el exjugador de la NBA y entrenador asistente Damon Jones y el jugador de los Miami Heat Terry Rozier, que estaba bajo sospecha desde que en 2023 fueran detectadas una serie de apuestas irregulares antes del partido que disputaron los Charlotte Hornets y los New Orleans Pelicans, cuando el base militaba en el primer equipo.