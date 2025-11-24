Francia destinará 130 millones para afrontar la crisis del sector vitivinícola

La ayuda irá destinada a financiar el arrancado de viñas en el país, señaló Agricultura en un comunicado, en el que aseguró que también ha pedido la activación del mecanismo europeo de financiación ante crisis.

El objetivo de las ayudas se destinará a "reequilibrar la oferta y restaurar la viabilidad de las explotaciones en dificultad en las zonas más frágiles", indica Agricultura.

La intención es afrontar la crisis del sector, afectado por "los efectos del cambio climático que afectan a las vendimias de manera repetida desde hace varios años, la bajada continuada del consumo de vino -sobre todo de los tintos- y para las tensiones geopolíticas importantes".

Además de las ayudas al arrancado de viñas, el plan prevé que se prolonguen medidas de suavización de los gastos sociales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A Bruselas, Francia le pide que active un mecanismo que permite destilar los excedentes de vino almacenados, lo que beneficia sobre todo a cooperativas.