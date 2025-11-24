FundéuRAE: operación Lanza del Sur, claves de redacción

1. La “operación Lanza del Sur”, resaltesEn los nombres de operativos militares o policiales, el término genérico “operación” se escribe con minúsculas, mientras que las palabras significativas que integran la parte específica de la denominación llevan mayúscula. No son necesarios otros resaltes, como la cursiva o las comillas. Así, en “Las autoridades de la República Dominicana interceptaron una lancha en una acción coordinada con la ‘Operación Lanza del Sur’” habría sido mejor escribir “... coordinada con la operación Lanza del Sur”.

2. El “mar del Caribe” y el “Pacífico oriental”, grafíaLo indicado es escribir con mayúscula inicial el nombre propio “Caribe”, pero no los sustantivos comunes que pueden acompañarlo, como “mar” o región: “mar/región del Caribe”. Como se puede ver en estas expresiones, el artículo no forma parte del nombre propio, por lo que va en minúscula y, si sigue a las preposiciones “de” o “a”, se hace la contracción: “del Caribe”, “al Caribe”.

De la misma forma, en el caso del Pacífico lo adecuado también es la minúscula en el genérico “océano”, y lo mismo sucede con adjetivos que acotan la zona afectada hasta ahora por la operación en el Pacífico, como “oriental”. Así, en “Fuerzas militares de los Estados Unidos llevaron a cabo una operación en el Océano Pacífico Oriental”, lo adecuado habría sido escribir “... en el océano Pacífico oriental”.

3. “Narcolancha”, sin espacio ni guionEl elemento compositivo “narco-” da lugar a multitud de voces relacionadas con la droga, como “narcolancha”, “narcotráfico” o “narcoterrorismo”, que se escriben todas ellas sin espacio ni guion intermedio. Ahora bien, si se une a un término que comienza con mayúscula, sí se emplea el guion, al igual que sucede con los prefijos: “narco-Estado”.

4. “Cartel”, mejor que “cártel”Aunque para referirse a una organización ilícita que trafica con drogas son válidas las grafías “cartel” y “cártel”, se recomienda la forma “cartel”. El “Diccionario panhispánico de dudas” recuerda además que se trata de un nombre común, por lo que se escribe con minúscula. De este modo, en “EE. UU. declarará al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera en plena escalada”, habría sido aconsejable escribir “cartel de los Soles”.

5. La “Armada” y la “Marina”, grafíaComo ‘conjunto de fuerzas navales de un Estado’, tanto “Armada” como “Marina” se escriben con mayúscula inicial, no así la expresión “marina de guerra”, que tiene esa misma acepción. La voz “Marina”, también con mayúscula, se refiere al ‘conjunto de personas que sirven en la marina de guerra’.

Se recuerda asimismo que el término “marine” alude específicamente al ‘soldado de la infantería de marina estadounidense o de la británica’, tal y como aparece recogido en el “Diccionario de la lengua española”.

6. “Portaviones”, mejor que “portaaviones”Las obras académicas recomiendan la forma “portaviones” frente a “portaaviones”, pues refleja mejor la articulación real de esta palabra, que además es invariable en plural. No son válidas las grafías “portavión” ni “portaavión”. Por otro lado, cabe recordar que los nombres propios de los buques no necesitan comillas ni cursiva. De esta manera, en “El mayor y más avanzado portaaviones de Estados Unidos, el ‘Gerald Ford’, ha llegado al mar Caribe”, habría sido mejor escribir “El mayor y más avanzado portaviones de Estados Unidos, el Gerald Ford...”.

