Hija de Carlo Simi ('El bueno, el feo y el malo') visita su futuro museo en Burgos, España

El futuro museo, que se está erigiendo en una localidad de Burgos llamada Covarrubias, se inaugurará en 2026 como homenaje a Carlo Simi y como centro de interpretación del mítico western protagonizado por Clint Eastwood, Lee Van Cleef y Eli Wallach, y dirigido por Sergio Leone.

Según explicó en un comunicado la Asociación Cultural Carlo Simi, la visita de la hija del arquitecto y escenógrafo a Covarrubias ha servido para concretar aspectos de la musealziación de la instalación, que están impulsando esa asociación y el Ayuntamiento de la localidad, tales como diseños, materiales y contenidos expositivos.

La hija del escenógrafo, que ha puesto a disposición del proyecto material original del archivo personal de su padre, se reunió durante su visita a Burgos con la concejala de Turismo de Covarrubias, Yolanda Cuevas; el arquitecto municipal Javier Sánchez; y con la Asociación Carlo Simi.

También aprovechó para visitar el Cementerio de Sad Hill, una de las creaciones de Simi para 'El bueno, el feo y el malo' (1966), y se reunió con el alcalde de Santo Domingo de Silos, Emeterio Martín.

El futuro Museo Carlo Simi se instalará en la Casilla de Santo Tomás, una antigua casa parroquial con cien años de antigüedad que se ha rehabilitado con ayuda económica de la Junta de Castilla y León y la Diputación, y que cuentan con un presupuesto total de unos 300.000 euros.

El presidente de la Asociación Carlo Simi, Joseba del Valle, explicó a EFE que las obras del futuro museo van bien, pero se han retrasado sobre los plazos iniciales, por lo que la instalación no se inaugurará como estaba previsto a finales de este año sino que habrá que esperar a 2026.

Del Valle recordó que la parte inferior del edificio, al que se accede por un pequeño jardín presidido por una silueta de Clint Eastwood realizada por alumnos de Formación Profesional de Salesianos Deusto -similar a que se encuentra en el Cementerio de Sad Hill-, estará dedicada a 'El bueno, el feo y el malo' y a la Trilogía del Dólar, en general.

La obra de Carlo Simi centrará la parte superior del museo, con material de su trabajo como arquitecto y escenógrafo, también como diseñador de vestuario, además de fotografías y otros objetos de su archivo personal. Se dejará el bajo cubierto para trabajos de investigación y estudio cinematográfico.

El proyecto se completa con una intervención en los exteriores, en el denominado Huerto de Dios, que se ha reacondicionado como un moderno anfiteatro para acoger actividades culturales, pues el objetivo es que se trate de un museo vivo.