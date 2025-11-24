Incautan 1.402 paquetes de droga en Panamá en operativos policiales

El cargamento de 632 paquetes de droga, que suelen pesar un kilo, fue hallado por agentes de la Policía Nacional (PN) "dentro de un contenedor a bordo de un buque que portaba bananos, proveniente de Ecuador en tránsito por Panamá con destino final Bélgica", señaló este lunes en un comunicado el ente policial.

En otras tres acciones antinarcóticos efectuadas por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) se incautaron 770 paquetes de sustancias ilícitas, 80 de los cuales fueron ubicados en una terminal portuaria del Pacífico en un contenedor procedente del puerto de Everglades, EE.UU. que en su ruta "mantenía como puertos de recalada Manzanillo, México, Balboa, Panamá, Sidney, Australia y destino final Brisbane, Australia".

Otro alijo 618 paquetes de droga almacenados en 13 bultos fueron decomisados por el Senan a bordo de una lancha artesanal tripulada por dos extranjeros, no identificados, al Suroeste de Isla San José en el Archipiélago de las Perlas en el litoral Pacífico.

Los dos extranjeros fueron arrestados y puestos a órdenes de las autoridades correspondientes.

En otra operación, los agentes del Senan, en coordinación con la fiscalía antidrogas del Ministerio Público (MP), incautaron en un puerto del Pacífico 78 paquetes de estupefacientes distribuidos en tres maletines ocultos en el cabezal de un vehículo articulado, cuyo conductor fue arrestado.

La información sobre estos otros decomisos no precisa el tipo de droga incautada, aunque la cocaína es la que más se trafica por los puertos de Panamá.

El 11 de noviembre pasado, Las autoridades panameñas informaron de la incautación "histórica" de 13.508 kilos de cocaína, valoradas en el mercado en unos 200 millones de dólares, en un barco tipo remolcador interceptado en aguas del Pacífico de Panamá que navegaba hacia Norteamérica procedente de Colombia.

Durante la incautación de este voluminoso cargamento fueron capturadas 10 personas nacionales de Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Colombia, que ya fueron presentados ante las autoridades competentes para ser imputados del delito de tráfico internacional de sustancias ilícitas.

Panamá es un país de tránsito de la droga que se produce en Suramérica y que tiene como destino Estados Unidos -el mayor consumidor de cocaína del mundo- y Europa. Decomisó alrededor de 80 toneladas de sustancias ilícitas en 2024, de acuerdo con datos oficiales.