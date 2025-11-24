Irán condena el ataque israelí contra el Líbano en el que murió alto cargo de Hizbulá

El Ministerio de Exteriores iraní llamó además a “juzgar y castigar” a los altos cargos israelíes “por cometer actos de terrorismo y crímenes de guerra”, en un comunicado emitido a última hora de anoche.

En el ataque perpetrado ayer en los suburbios de Beirut murió el jefe del Estado Mayor de Hizbulá, Haytham Ali Tabatabaí, junto con cuatro personas y otras 28 resultaron heridas.

Teherán “rindió tributo” a Tabatabaí, a quien calificó como alguien que dedicó “su vida a la defensa del Líbano contra el enemigo sionista”.

Tras el ataque, el primer ministro del Líbano, Nawaf Salam, afirmó que proteger al pueblo libanés y evitar que el país caiga en "vías peligrosas" es la prioridad del Gobierno.

Por su parte, el presidente del Líbano, Joseph Aoun, llamó a una "intervención internacional" para evitar un mayor deterioro de la situación en el país mediterráneo, que pese al alto el fuego del 27 de noviembre de 2024 sufre bombardeos frecuentes israelíes.

Irán es el principal aliado de Hizbulá, grupo que forma parte del llamado Eje de la resistencia, la alianza antiisraelí liderada por Teherán y que aglutina además a los palestinos de Hamás y los hutíes del Yemen.