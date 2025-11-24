Jefe derechos humanos de ONU: la IA puede convertirse en "moderno monstruo de Frankestein"

"Sin las debidas salvaguardias y regulaciones, los sistemas de IA tienen el potencial de convertirse en un moderno monstruo de Frankenstein, como en la famosa novela de Mary Shelley, concebida a pocos kilómetros de aquí", señaló en la jornada inaugural del Foro de Empresas y Derechos Humanos, que se celebra esta semana en la sede europea de la ONU en Ginebra.

Türk defendió que la IA generativa "tiene un enorme potencial, pero su explotación con fines puramente políticos o económicos puede manipular, distorsionar y distraer".

"Las amenazas a varios derechos humanos, incluidos la privacidad, la participación política, la libertad de expresión y el trabajo, son claras y evidentes", advirtió el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas.

"Cuando los poderosos gigantes tecnológicos introducen nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial generativa, los derechos humanos pueden convertirse en la primera víctima", afirmó Türk.

Ante ello, alertó, "los gobiernos tienen la responsabilidad de unirse para evitar ese desenlace y las empresas pueden elegir un camino distinto, como algunas ya han hecho, aprovechando esta oportunidad para desarrollar tecnologías digitales que promuevan los derechos humanos y sirvan al bien público".

Otro modelo de negocio que criticó fue el de las plataformas de redes sociales, que "ya está alimentando la polarización, el extremismo y la exclusión", algo ante lo cual, advirtió, muchos países no encuentran el modo de hacerle frente.

En el comienzo de su alocución, aseguró que desde que las Naciones Unidas nacieran hace 80 años el poder de las corporaciones "ha aumentado de forma considerable, basado en gran medida en la acumulación de riqueza personal y empresarial en manos de unos pocos actores".

En algunos casos, afirmó, "este poder supera al de las economías de países enteros" y "si no está limitado por la ley, puede conducir al abuso y a la subyugación".

Türk agregó que los desequilibrios de poder corporativo también se manifiestan en la crisis climática y que "los pobres resultados logrados en la COP30 en Belém ilustran este punto".

"La industria de los combustibles fósiles está generando beneficios enormes mientras devasta algunas de las comunidades y países más pobres del mundo", afirmó Türk, quien pidió que haya una "verdadera rendición de cuentas por esta injusticia".