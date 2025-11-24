La Bolsa de Londres pierde un leve 0,05 % con las mineras al alza

El índice principal londinense, el FTSE-100, descendió 4,80 puntos hasta 9.534,91, mientras que el secundario, el FTSE-250 -que agrupa a empresas más pequeñas, en general británicas-, ganó un 0,23 % hasta 21.411,58 puntos.

En el plano de pérdidas, cerraron en números rojos la contratista de defensa BAE Systems, que cayó un 3,56 %, seguida de la compañía de telecomunicaciones Airtel Africa, que perdió un 3,08 %, y la cadena de supermercados Mark and Spencer Group, que cedió un 2,58 %.

La lista de ganadoras la lideraron las mineras, con la mexicana Fresnillo como la que más vio aumentado el valor de sus acciones, un 9,08 %, y la multinacional Endeavour Mining, que avanzó un 4,17 %, junto a la aerolínea Easyjet, que sumó un 3,58 %.