La Bolsa española sube un 0,92 % pendiente del acuerdo de paz en Ucrania y de la Fed

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, ganó 145,9 puntos, impulsado por la apertura alcista de Wall Street, para terminar en los 15.967,8 enteros. En el año, las ganancias acumuladas son del 37,71 %.

El IBEX 35 lideró las subidas en Europa, donde se han impuesto las ganancias, salvo para Milán, pese a que el índice Ifo de confianza económica en Alemania ha estado por debajo de lo esperado.

De los grandes valores de la Bolsa española, el banco BBVA sumó este lunes el 1,55 %; el gigante textil Inditex el 0,41 %; la eléctrica Iberdrola el 0,36 % y el banco Santander el 0,26 %.

Por su parte, Telefónica se ha dejado el 0,52 % después de anunciar un expediente de regulación de empleo (ERE) para más de 5.300 personas y la petrolera Repsol ha perdido el 0,64 %.

