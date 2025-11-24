La izquierda italiana conserva las regiones de Campania y Apulia y la derecha el Veneto

Roma, 24 nov (EFE).- Las últimas elecciones regionales del año en Italia han terminado este lunes en tablas para ambos bloques: la coalición de izquierda conservará sus feudos de Campania y Apulia (sur), reforzando así su unidad, y la derecha el del Véneto (norte).

Unos trece millones de italianos estaban llamados a votar en esas tres regiones, en una nueva prueba de fuerza entre la derecha de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni ,que gobierna el país, y la oposición, pero según los primeros datos escrutados seguirán en manos de los mismos partidos.

El bloque conservador está conformado por los ultraderechistas Hermanos de Italia (FdI) de Meloni y Liga, de Matteo Salvin, así como por el conservador Forza Italia (FI, mientras que la integran el Partido Demócrata (PD), el Movimiento 5 Estrellas (M5S) y otras pequeñas formaciones.

Con solo el 5 % escrutado, en Campania (sur), con capital en Nápoles y en la última década gobernada por la izquierda, se impuso con un 63,25 % el candidato progresista, Roberto Fico, exponente del M5S y ex presidente de la Cámara de Diputados.

Su rival conservador y actual viceministro de Exteriores Edmondo Cirielli, recibió un 33,27 %.

El líder del M5S, Giuseppe Conte, celebró el triunfo de Fico, aunque su partido haya quedado por detrás del PD en la coalición, y destacó la derrota de una figura del Gobierno de Meloni.

"Esto nos da todavía más fuerza y coraje: lucharemos con uñas y dientes para cambiar las cosas en nuestro país", avanzó Conte, en alusión a las negociaciones entre el M5S y PD, a veces difíciles, para configurar un frente unido en oposición a Meloni.

Con el 15 % recontado, en Apulia (sur), la apuesta izquierdista y exalcalde de Bari, Antonio Decaro, ha ganado con amplia ventaja, con el 65,48 % de los votos respecto a su principal oponente, el empresario Luigi Lobuono (33,56 %), apoyado por la derecha y que también ha reconocido ya su derrota.

Por el contrario, con aproximadamente el 15 % escrutado, el Véneto (norte) seguirá en manos de la derecha con el triunfo de su candidato, Alberto Stefani (62,13 %), que sucederá al presidente saliente, Luca Zaia, uno de los barones de la Liga de Salvini.

De este modo, el Véneto se confirma como un bastión de este partido, ya que ha superado a sus socios de coalición de HdI de Meloni, partido hegemónico de derecha a nivel nacional.

Por detrás de él ha quedado el candidato progresista, Giovanni Manildo, con un 30,71 %.

Meloni se apresuró a celebrar la victoria de Stefani como un hito "fruto del trabajo, la credibilidad y la seriedad de la coalición" de la derecha, al tiempo que felicitó también a Decaro y Fico por imponerse respectivamente en Apulia y Campania.

Estas han sido las últimas de una serie de elecciones en siete regiones de Italia de este otoño y la antesala del 2026, cuarto y penúltimo año de la legislatura de Meloni.

Las elecciones en la región de Las Marcas (centro) el 28 de septiembre terminaron con triunfo derechista, al igual que las de Calabria (sur) del 5 de octubre, mientras que la izquierda logró conservar su feudo de la Toscana (norte) el 12 de octubre pasado.

Estos últimos comicios confirman el equilibrio de los últimos meses a nivel territorial: la coalición de derechas gobierna en trece regiones mientras que la izquierda lo hace en seis (la regionalista Unión Valdostana controla la alpina Valle de Aosta).

La participación volvió a ser baja a pesar de que los comicios han transcurrido durando dos días y la media fue del 43,56 % del censo, frente al 57,58 registrado en las elecciones anteriores, de 2020.

En Campania ha votado un 43,93 % del electorado, en Apulia un 41,85 % y en Véneto un 44,55 %.