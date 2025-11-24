Lula se reunirá este lunes con su homólogo de Mozambique para reforzar lazos bilaterales

"Este año celebramos 50 años de relaciones bilaterales entre nuestros dos países", afirmó Lula este domingo -en su cuenta de la red social X-, tras llegar a Maputo, la capital mozambiqueña, procedente de Johannesburgo (Sudáfrica), donde asistió -durante el fin de semana- a la Cumbre de Líderes del G20 (grupo de países desarrollados y emergentes).

Este lunes, adelantó el mandatario brasileño, "tendré una agenda apretada, que incluye una reunión con el presidente para profundizar nuestras relaciones y una reunión con empresarios de Mozambique y Brasil".

Además, Lula recibirá el título de Doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad Pedagógica de Maputo.

Por su parte, Chapo señaló -en la misma red social- que Brasil y Mozambique "comparten una profunda relación, cimentada en áreas esenciales como la salud, la educación, la agricultura, la lucha contra el hambre y la inclusión social".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Esta visita refuerza los lazos históricos entre nuestros pueblos e inaugura una nueva etapa en el fortalecimiento de nuestras relaciones bilaterales, la cooperación estratégica y el desarrollo compartido. Trabajemos juntos por el bien de nuestros pueblos hermanos", añadió el mandatario mozambiqueño.