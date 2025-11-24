Madrid se presenta como ciudad abierta confiada en el futuro del espacio iberoamericano

En un acto de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), el alcalde subrayó que el talento iberoamericano forma parte esencial del dinamismo cultural y económico de Madrid, donde viven y trabajan 300.000 latinoamericanos, un millón en toda su región.

Evocó la vocación iberoamericana de Madrid y el valor incalculable que aporta la comunidad latinoamericana a la vida cotidiana de la ciudad, desde su diversidad cultural hasta su compromiso con la integración.

Madrid no podría entenderse sin la multiplicidad de acentos, miradas y formas de vivir que confluyen en sus calles, incidió. Y destacó que la convivencia se consigue gracias al esfuerzo de todos para hacer cada día una ciudad mejor.

El alcalde compartió en Casa de América de Madrid conversación con la escritora uruguaya Carmen Posadas, el actor argentino Óscar Martínez y la chef e investigadora culinaria mexicana Rita Sánchez, que relataron su experiencia de abrirse camino en Madrid, cómo los acogió la ciudad y qué cosas comparte con sus lugares de origen: Montevideo, Buenos Aires y México.

Fueron moderados por la panameña Elizabeth Prado, coordinadora de Relaciones Institucionales de la Fundación Microfinanzas BBVA, después de presentarse del informe 'Talento Migrante: las ciudades capitales como destino del talento iberoamericano, de la UCCI.

El estudio apunta que reconocer el talento migrante es una estrategia de "gobierno inteligente", no puede seguir siendo algo lateral de las políticas públicas, sino "medular", y cada vez más administraciones lo asumen.

Sin embargo, en la mayoría de capitales analizadas la gestión del talento migrante se encuentra en "niveles intermedios de consolidación".

El periodista colombiano Santiago Sánchez, que presentó el documento, citó el ejemplo de Madrid como una de las ciudades iberoamericanas que han logrado "canalizar" el talento migrante.