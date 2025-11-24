Mamdani asigna 400 asesores a 17 grupos temáticos para abordar contrataciones y políticas

Mamdani dio una rueda de prensa en Central Park para divulgar la formación de sus comités de transición, habituales en el traspaso de poder local, y que son generalmente expertos que le respaldan y que le harán "recomendaciones" antes de la investidura.

Los comités de Mamdani se centrarán en temas clave de la campaña del demócrata socialista, como vivienda, transporte, seguridad y justicia para inmigrantes, pero incluyen dos modalidades nuevas respecto a sus predecesores: justicia laboral y organización comunitaria.

Según explicó el alcalde electo, los integrantes son "funcionarios públicos, artistas, figuras culturales, jefes de ONG y de la industria" y harán "recomendaciones de personal", cribando entre 70.000 solicitudes recibidas, y de "políticas" para construir una "alcaldía diferente".

Junto al político intervinieron asesores como Annemarie Gray, líder de Open New York, una ONG que aboga por la construcción de vivienda, y la del sindicato de taxistas NYTWA, Bhairavi Desai, que se suman a decenas de figuras del tejido social, cultural y empresarial de la ciudad.

Incluyen también a representantes ideológicamente opuestos a la campaña de Mamdani, como la asociación empresarial Partnership for NY o la patronal del sector inmobiliario, REBNY, de acuerdo con un comunicado.

Cada uno de los comités será supervisado por las copresidentas del equipo de transición del demócrata, Lina Khan, Grace Bonilla, Maria Torres-Springer y Melanie Hartzog, para comprobar que sus resultados "se alinean con los valores de la administración".

El alcalde saliente, Eric Adams, en su momento asignó a unos 700 asesores a una veintena comités de transición, lo que supuso un salto respecto a las cifras más reducidas de otros regidores como Bill de Blasio o Michael Bloomberg, que no superaban el centenar.