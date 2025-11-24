Manifestantes contra ICE en California llevan a cabo inusual protesta en Home Depot

Según reportes de medios locales, cerca de un centenar de manifestantes se reunieron el sábado en la tienda de Monrovia en Los Ángeles, para participar en la protesta, conocida como 'buy-in' que incluyó comprar raspadores de hielo de 17 centavos y luego devolver rápidamente el artículo para congestionar la tienda con largas filas en los apartados de devoluciones y las cajas.

De acuerdo con CBS, la operación de los manifestantes duró casi una hora y los manifestantes marcharon por los pasillos de Home Depot con pancartas.

La gerencia de la tienda se vio obligada a cerrar el establecimiento, una decisión que fue criticada por los manifestantes, quienes acusaron a la empresa de no haber tomado medidas similares durante anteriores operativos de inmigración realizados en sus estacionamientos.

Erika Andiola, directora política de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), que coordinó el evento, aseguró al medio Los Angeles Times que la manifestación tenía como finalidad presionar a la empresa a "eliminar a ICE de sus tiendas".

"Ya sea que la corporación quiera admitirlo o no, Home Depot se ha convertido en la zona cero de esta cruel y despiadada aplicación de las leyes de inmigración que se está llevando a cabo en nuestro país", dijo al mismo medio Pablo Alvarado, codirector ejecutivo de NDLON.

La manifestación surge tras meses de presencia de agentes de ICE en California y después de que las autoridades realizaran decenas de redadas en las inmediaciones de tiendas de la cadena, lugares donde suelen reunirse jornaleros.

En agosto, Carlos Roberto Montoya, de 52 años y oriundo de Guatemala, murió atropellado en una autopista de Monrovia, condado de Los Ángeles, mientras intentaba escapar de una redada migratoria en la tienda de Home Depot donde se llevó a cabo la manifestación el sábado.