Manifestantes y policías se enfrentan en una protesta anticontaminación en Nueva Delhi

El comisionado policial adjunto de Nueva Delhi, Devesh Kumar Mahla, explicó a la agencia de noticias ANI que los manifestantes utilizaron gas pimienta contra el personal policial.

"Por primera vez nos encontramos con el uso de gas pimienta contra personal policial. Algunos de nuestros agentes fueron rociados en los ojos y actualmente reciben tratamiento en un hospital", dijo Mahla.

Según varios medios indios la policía está investigando lo ocurrido y varias personas han sido detenidas.

El pasado 10 de noviembre, las autoridades policiales de Nueva Delhi retiraron por la fuerza a manifestantes que exigían aire limpio frente al monumento de la Puerta de la India, muchos de ellos personas mayores y niños.

Aquella acción policial fue profundamente criticada por sectores de la población y personajes públicos.

Nueva Delhi ha ocupado en las últimas semanas el primer puesto en el listado de ciudades más contaminadas del mundo elaborado por la plataforma suiza IQAir que monitoriza el estado ambiental en todo el planeta.

Este lunes, el Consejo Central de Control de la Contaminación (CPCB) de la India registraba a las 14:00 horas (8:30 GMT) un índice de calidad del aire (AQI) de 385 puntos, por encima de los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El sábado, la Comisión para la Gestión de la Calidad del Aire de la India (CAQG) dijo que Nueva Delhi y otras zonas de la India podrán aplicar teletrabajo en oficinas y empresas ante el aumento de la contaminación.

Cada invierno, las condiciones meteorológicas, las celebraciones en las que se emplea pirotecnia de manera festiva, las emisiones de vehículos e industrias cercanas a Nueva Delhi y la quema de rastrojos en los estados vecinos a la capital provocan picos de contaminación en esta enorme ciudad de más de treinta millones de habitantes.