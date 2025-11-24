Marruecos llama a crear estructuras de seguridad comunes frente al crimen organizado

Durante su intervención en la 93 edición de la Asamblea General de Interpol que se celebra en la ciudad sureña marroquí de Marrakech, Hamouchi señaló que en estas estructuras contribuyen los cuerpos de seguridad y las autoridades nacionales en coordinación con Interpol y las demás organizaciones regionales.

"La seguridad es un bien colectivo y una responsabilidad compartida, que solo puede preservarse mediante la cooperación institucional y la acción multilateral", dijo el responsable marroquí.

Hamouchi -condecorado este mes con la Gran Cruz del Mérito de la Guardia Civil española- advirtió que el crimen organizado y el extremismo violento "no reconocen fronteras ni se limitan a un ámbito geográfico determinado".

"La labor de seguridad necesita a su vez vínculos orgánicos y extensiones regionales e internacionales capaces de enfrentar eficazmente las expansiones geográficas del crimen y el terrorismo", apuntó.

En el encuentro de Interpol, que se celebrará entre el 24 y 27 de noviembre, asisten más de 800 delegaciones procedentes de 179 países, y más de ochenta jefes de policía en el mundo.