Merz prevé realizar su primer viaje a Israel como canciller antes de que acabe el año

"Podemos confirmar que el canciller aspira a viajar a Israel todavía en este año. Como saben, solemos anunciar la agenda pública el viernes de la semana anterior", declaró este lunes a EFE un portavoz del Gobierno alemán.

Con anterioridad, el diario israelí 'The Times of Israel' informó de que el viaje de Merz, previsiblemente, tendrá lugar los días 6 y 7 de diciembre, según una fuente diplomática de Tel Aviv, e incluirá un encuentro con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y una visita al museo memorial Yad Vashem.

El medio israelí destacó que, con ello, Merz sería el primer jefe de Gobierno de un gran país europeo en visitar Israel en más de un año.

Merz fue investido canciller en mayo de este año y, desde entonces, ha señalado su compromiso con la doctrina de la seguridad de Israel como "razón de Estado" para Alemania.

El canciller también ha evitado un posicionamiento claro sobre una posible detención de Netanyahu -contra quien pesa una orden de detención de la corte Penal Internacional- si se desplazase a suelo alemán.

El Gobierno alemán impuso el pasado 8 de agosto un embargo parcial de armamento que paralizó la autorización de exportaciones de ese material que pudiera estar destinado a la Guerra de Israel en la Franja de Gaza, después de que el Ejecutivo de Netanyahu aprobase un plan militar para ocupar la capital gazatí.

Hace una semana, Berlín anunció que levantaría este 24 de noviembre las restricciones, al considerar que Israel está cumpliendo con el alto el fuego con la organización islamista Hamás que rige en Gaza y de acuerdo con otros criterios que habrían cambiado con respecto a la fase de hostilidades.