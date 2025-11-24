México apunta récord de 4,49 billones de pesos en ingresos tributarios de enero a octubre

Además, señaló que los ingresos del Gobierno Federal, en ese mismo periodo, alcanzaron 5,07 billones de pesos (274.088 millones de dólares), un monto superior en términos reales de 7,9 % respecto al mismo periodo del año anterior.

"La cifra registrada indica un incremento nominal de 546.097 millones de pesos (unos 29.500 millones de dólares) frente a lo contabilizado en los 10 primeros meses de 2024, con lo que se supera en 102,5 % lo programado por la Ley de Ingresos de la Federación 2025 para dicho periodo", indicó en un comunicado el SAT, un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México y responsable de aplicar la legislación fiscal y aduanera.

También apuntó que de enero a octubre se obtuvieron 2,44 billones de pesos (131.967 millones de dólares) por el impuesto sobre la renta (ISR); es decir, 211.433 millones de pesos (11.422 millones de dólares) más que en el mismo periodo de 2024 y el 5,4 % más en términos reales.

Mientras que los recursos recaudados por impuesto al valor agregado (IVA), apuntó el SAT, se ubicaron en 1,25 billones de pesos (677.986 millones de dólares), un aumento de 105.401 millones de pesos (5.694 millones de dólares), en comparación con los mismos meses de 2024 y un crecimiento real del 5,2 %.

En la nota, el organismo apuntó que la recaudación proveniente del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) alcanzó, al cierre de octubre, los 556.999 millones de pesos (30.091 millones de dólares), unos 49.502 millones de pesos (2.674 millones de dólares) más que lo registrado en el mismo periodo de 2024, un 5,7 % en términos reales.

El SAT apuntó que con estos resultados se reafirma "su compromiso de continuar fortaleciendo la recaudación, a través de mecanismos que facilitan el cumplimiento de las obligaciones fiscales y con una atención cercana a las y los contribuyentes; todo ello, en beneficio del desarrollo del país y de la población".