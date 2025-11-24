Muere un niño y varios resultan heridos mientras jugaban con restos de explosivos en Gaza

Basal detalló que los equipos de Defensa Civil respondieron a una explosión en una casa situada al oeste de la capital de la Franja de Gaza y perteneciente a la familia Al-Firi, según un comunicado.

La vivienda, de varios pisos, había sido atacada previamente y contenía restos del detonante lanzado por Israel.

La explosión ocurrió mientras unos niños jugaban con estos restos, y causó a la muerte de uno de ellos y varios heridos, incluyendo menores en estado crítico, detalló Basal.

Los equipos de Defensa Civil Palestina destacaron el peligro de los restos explosivos de guerra e instaron a la ciudadanía de la Franja de Gaza a extremar la precaución, mantenerse alejada de cualquier material sospechoso y contactar inmediatamente con las autoridades competentes en caso de encontrarlos.

