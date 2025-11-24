Novo Nordisk se hunde en bolsa tras datos clínicos adversos de fármaco contra Alzhéimer

Las acciones de Novo Nordisk cerraron la sesión de hoy en la Bolsa de Copenhague con un valor de 287 coronas danesas (38,4 euros), casi un 6 % menos, su nivel más bajo desde julio de 2021, aunque llegaron a caer por encima del 10 % durante el día.

Los resultados de la fase 3 del medicamento Evoke "no demostraron una reducción estadísticamente significativa en la progresión de la enfermedad de Alzhéimer", informó la compañía en un comunicado.

La firma danesa señaló que la decisión de usar semaglutida para tratar esa enfermedad estaba basada en estudios de evidencia en la vida real, modelos preclínicos y análisis post-hoc de ensayos sobre diabetes y obesidad.

"Aunque el tratamiento con semaglutida resultó en una mejora de los marcadores biológicos relacionados con el Alzhéimer en ambos ensayos, esto no se tradujo en un retraso de la progresión de la enfermedad", admitió la compañía, que ha decidido suspender el período de extensión de los ensayos de un año.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Novo Nordisk disparó su crecimiento en los últimos años por sus exitosos preparados contra la diabetes y la obesidad y llegó a ser la mayor empresa europea por capitalización bursátil, condición que perdió en la primavera pasada al verse adelantada por la compañía alemana especializada en el diseño de software y productos informáticos SAP.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La creciente competencia en el sector de los productos para la diabetes y la pérdida de peso en Estados Unidos hizo que Novo Nordisk rebajara de nuevo a la baja a finales de julio sus previsiones de ventas y beneficio operativo para el conjunto del año.

Las acciones de la firma danesa, que ha impulsado cambios en su cúpula, han perdido más de la mitad de su valor en el último año.