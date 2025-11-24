ONG pide incluir "tabaco calentado" y "bolsas de nicotina" en ley de salud mexicana

Las reformas a la LGS se someterán a votación este martes en la Cámara de Diputados mexicana, por lo que Salud Justa Mx, especializada en temas de sanidad pública, hizo un llamado a los congresistas a no ser ni “intimidados o influenciados” por la industria tabacalera y priorizar la prevención hacia la adicción del tabaco.

“La LGS debe incluir los productos de tabaco calentado y las bolsas de nicotina, si se permite el acceso a estos nuevos productos estamos creando una generación de jóvenes adictos a la nicotina que en el futuro serán una generación de adultos enfermos”, sentenció la doctora Guadalupe Ponciano del Comité Interinstitucional para la Lucha del control del Tabaco.

Asimismo, Ponciano señaló que “todos los productos de tabaco y nicotina son dañinos”, ya que conllevan “el riesgo de adicción y múltiples daños a la salud que pueden llevar incluso a la muerte”, así como la detonación de enfermedades no transmisibles: cardiovasculares, diabetes, cáncer, cerebrovasculares y respiratorias crónicas.

Sobre ello apuntó que el consumo de cigarros de tabaco ha provocado el deceso de más de 63.000 personas en el país cada año, es decir, 173 fallecimientos diarios, un problema que además genera un gasto anual de 187.490 millones de pesos (unos 10,13 millones de dólares).

Por su lado, la representante de la consultoría Polithink, Adriana Rocha Camarena, expresó su preocupación ante la posibilidad de que se "descarrile" el esfuerzo que se ha realizado en el avance de la prohibición de cigarros electrónicos y vapeadores, una iniciativa previamente enviada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

“Quienes conforman la LXVI Legislatura tienen la gran oportunidad de fortalecer la iniciativa enviada por la presidenta Sheinbaum referida a las disposiciones de la LGS sobre prohibición de electrónicos, vapeadores y otros sistemas o dispositivos análogos”, dijo el coordinador de coaliciones de Salud Justa Mx, Juan Núñez.

En ese sentido, calificó de “inadmisible” que aún “en los centros de educación media superior y superior se observe el consumo de bolsas de nicotina y de productos de tabaco calentado, supuestamente porque son ‘menos dañinos’”.

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados en México prevé votar el martes una batería de reformas a la LGS, una iniciativa presentada por Sheinbaum para la prohibición del uso y comercialización de vapeadores y cigarrillos electrónicos en el país tras la gravedad de sus sustancias nocivas, según los estudios realizados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).