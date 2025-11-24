Operación contra disidencia de ELN deja un muerto y cuatro heridos en suroeste de Colombia

Según precisó el segundo comandante de la XXIII Brigada del Ejército nacional, coronel Carlos Andrés Ruiz, las fuerzas armadas se enfrentaron a los integrantes del frente Comuneros del Sur que "pretendían realizar acciones terroristas" en una vereda del municipio de Cumbal, el departamento de Nariño (suroeste).

La operación dejó un muerto y cuatro heridos, a los que, según el Ejército, se "les prestaron los primeros auxilios por parte de los enfermeros de combate, acatando los postulados del Derecho Internacional Humanitario (DIH)".

Las autoridades incautaron seis fusiles, un mortero, 1.158 cartuchos de diferentes calibres, proveedores, 15 granadas hechizas, un dron y material de guerra empleado por este grupo armado para intimidar y atacar a la población y a la fuerza pública.

En abril pasado, el Gobierno destruyó una tonelada de armamento del frente Comuneros del Sur como parte de una negociación de paz.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tres años después del lanzamiento de la 'paz total', política gubernamental liderada por el presidente Gustavo Petro, ningún grupo armado se ha desmovilizado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

No obstante, se mantienen los diálogos con los Comuneros del Sur y dos disidencias de las FARC: el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB).