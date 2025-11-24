Ordenan a juicio a implicados en el asesinato del cantante argentino Fede Dorcaz en México

Los dos presuntos responsables del asesinato, Andy 'N' y a Geovanni 'N', ingresaron a prisión preventiva el pasado domingo al ser imputados por un delito de homicidio dolos, destaca la Fiscalía en comunicado junto a Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC).

Los dos sospechosos fueron detenidos la semana pasada, en sendos operativos en varias alcaldías de la capital mexicana.

En concreto, la detención de Andy 'N', provocada por una solicitud ciudadana de auxilio por robo a un transeúnte, se produjo tras una persecución y un intercambio de disparos entre el sospechoso y las autoridades en el que resultó herido y tuvo que recibir atención médica.

Siguiendo con la investigación por el asesinato de Dorcaz, el pasado jueves agentes detuvieron al segundo sospechoso, Geovanni 'N', tras realizar inspecciones en cuatro inmuebles de la capital mexicana en los que le incautaron un arma de fuego y tres teléfonos celulares.

Durante la vista en la que se decretó prisión provisional para ambos en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur (Ciudad de México), la autoridad judicial fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria para esclarecer estos hechos.

A los sospechosos "se les considera inocentes y serán tratadas como tales durante todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional competente", recordó la Fiscalía capitalina.

Según sus conclusiones, los dos acusados asesinaron al cantante argentino Fede Dorcaz, cuyo nombre real es Federico Docazberro, con un arma de fuego después de cerrarle el paso con varias motocicletas, tras lo cual huyeron del lugar de los hechos.

Además, este crimen se sumó a varios asesinatos contra celebridades y figuras cercanas al medio del espectáculo ocurridos recientemente, como el del estilista mexicano Miguel de la Mora, reconocido por trabajar con estrellas como las cantantes Kenia Os y Ángela Aguilar.

O el de los artistas colombianos B-King, de 31 años, y Regio Clown, de 35, cuyos cuerpos sin vida fueron hallados en Cocotitlán (Estado de México, centro) el 22 de septiembre tras desaparecer seis días antes después de acudir a un gimnasio en la capital mexicana.