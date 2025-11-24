Orsi: Uruguay requiere buques de patrulla oceánica pero el proceso debe ser "transparente"

En una rueda de prensa fue nuevamente consultado por el caso del astillero español Cardama, con el que su Gobierno decidió rescindir en octubre pasado el contrato para la compra de dos barcos de ese tipo, después de comprobar que la empresa EuroCommerce -que debía ofrecer el aval- se encontraba en proceso de liquidación.

Orsi afirmó entonces que existían indicios de "una estafa o un fraude al Estado uruguayo" y ordenó iniciar acciones judiciales. Dos días después, el Gobierno presentó una denuncia ante la Justicia Penal.

El Ministerio de Defensa de Uruguay, bajo la Administración del expresidente Luis Lacalle Pou (2020-2025), rubricó el 15 de diciembre de 2023 el contrato de compra a Cardama de dos buques de patrulla oceánica por 92 millones de dólares.

"Uruguay precisa tener estas patrulleras (OPV) custodiando nuestro frente marítimo, sin dudas. Ese es el objetivo. El tema es que las cosas se tienen que hacer bien y tienen que ser transparentes. No podemos darnos dos lujos. No podemos darnos el lujo de perder plata en esto o que no se terminen de hacer en tiempo y forma", señaló hoy el presidente uruguayo.

En ese sentido, puntualizó que -como sea- el país debe tener una mejor presencia "en esa estancia gigante" que tiene mar adentro.

Finalmente, aseguró que el tema está siendo trabajado "a todo nivel" y detalló que la ampliación de la denuncia, de la que ya había hablado, es solo "uno de los capítulos" de la historia.

El pasado 19 de noviembre, Orsi dijo que el Estado uruguayo no iba a tener "más remedio" que ampliar la denuncia hecha por el caso del astillero español Cardama.

"No vamos a tener más remedio", enfatizó el mandatario, quien habló sobre un documento que un notario español dijo que está falsificado.

Añadió que "cuando la realidad te muestra que hay cosas que no pueden transcurrir o que hay cosas que no pueden avanzar así porque hay fraude o algo similar, no tienes más remedio que denunciarlo. No quiere decir atacar a nadie. Uruguay se tiene que defender de acciones de este tipo. Acá la transparencia antes que nada. La defensa de los recursos de Uruguay antes que nada y por supuesto la defensa de nuestro mar territorial también".