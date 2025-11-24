Primer ministro de Perú dice que "no es posible" ingresar a la Embajada de México en Lima

Álvarez, quien es jurista y presidió el Tribunal Constitucional (TC) peruano, dijo que tanto él como el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, saben "de manera técnica" que "no es posible tratar de sustraer del ámbito de la sede diplomática a una persona, por más emotividad o por más que sea requerida por la justicia peruana".

En una entrevista publicada este domingo por el diario El Comercio, Jerí declaró que si las autoridades peruanas tienen que entrar a la sede diplomática mexicana para detener Chávez, quien es procesada por el fallido golpe del Estado del expresidente Pedro Castillo, eso se hará.

"Si se tiene que ingresar a la embajada mexicana, se hará", remarcó el gobernante.

Al respecto, Álvarez aseguró que Jerí "lo que ha hecho es expresar el sentimiento de la mayoría de los peruanos" que, según consideró, rechazan que se haya otorgado el asilo político a Chávez cuando es procesada por un delito común.

Chávez se encuentra desde hace tres semanas en la Embajada de México, país que le ha otorgado asilo político, lo que llevó al Gobierno de Perú a anunciar la ruptura de las relaciones diplomáticas bilaterales.

La Justicia de Perú ordenó el pasado viernes su captura internacional y prisión preventiva por cinco meses porque consideró que es "palpable" el peligro de fuga, por su inasistencia al control del registro biométrico y a las audiencias judiciales.

Jerí también reiteró que su país aún no se va a pronunciar sobre la posible entrega del salvoconducto que debe recibir Chávez para salir del país y reiteró que existe un "mal uso del asilo político".

Este lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que cualquier intento del Gobierno de Perú por ingresar a su embajada para detener a Chávez constituiría una "violación grave" del derecho internacional y de la soberanía mexicana.

La presidenta recordó el precedente del ingreso a la Embajada de México en Ecuador, ocurrido en abril de 2024, cuando fuerzas policiales y militares ecuatorianas irrumpieron en la sede para capturar al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas.

A pesar de ello, Sheinbaum reiteró que su gobierno apuesta por la vía diplomática para resolver cualquier diferencia y dijo que "el diálogo siempre es lo mejor".