Prisión preventiva en Ecuador para cuatro personas por presunto feminicidio de una joven

La información de la autopsia, que desvelaba la muerte por asfixia, y el testimonio de la madre de uno de los procesados, quien alertó emergencias después de que su hijo le confesase que había hecho "algo malo", fueron algunas de las pruebas presentadas por la Fiscalía y aceptadas por la jueza del caso.

El suceso tuvo lugar cuando la víctima acudió a un domicilio en Cevallos donde se encontraban los procesados, Johan Santiago V. M., Steven Leodán D. P., Anderson Alfredo V. M. y Ronald Alexander G. P.

Uno de ellos habría insistido en que la víctima se desplazase a la vivienda, llegando incluso a pagarle el traslado en taxi.

Allí, los jóvenes habían consumido alcohol, cocaína y éxtasis. Tras quedarse dormida, los ahora arrestados habrían intentado agredir sexualmente a la víctima para después asfixiarla y desmembrar el cuerpo parcialmente.

Las diligencias señalan que habrían intentado ocultar y eliminar evidencias. Limpiaron la escena, se cambiaron de ropa y cubrieron el cuerpo con un colchón.

En el interior del inmueble, los agentes policiales encontraron a uno de los detenidos durmiendo sobre un colchón, debajo del cual se localizó a la joven sin vida.

Este año ha sido el más violento para las mujeres en Ecuador, marcado también por el incremento de los feminicidios vinculados a sistemas criminales, una situación que está invisibilizada en las cifras oficiales y escondida en la disputa entre los grupos delictivos.

Según datos de la Fiscalía, entre enero y el 16 de noviembre fueron asesinadas 678 mujeres, la cifra más alta desde que se tienen registros. Sin embargo, solo 49 de esos casos fueron catalogados como feminicidios.