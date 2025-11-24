Reino Unido establecerá un día nacional para las víctimas del terrorismo a partir de 2026

Esta nueva efeméride, alineada con el Día Internacional del Recuerdo y Tributo a las Víctimas del Terrorismo de las Naciones Unidas, también el 21 de agosto, se celebrará anualmente en una localización diferente del país, "en reconocimiento al extenso impacto del terrorismo a través del Reino Unido", indicó el Ministerio del Interior británico (Home Office) en una nota.

La iniciativa llega después de una consulta gubernamental abierta al público, y una campaña a cargo de las víctimas y supervivientes para un mayor reconocimiento y sensibilización del impacto del terrorismo.

Un 91 % de las 351 respuestas a la consulta apoyaron la propuesta, mientras que menos de uno de cada diez (un 6 %) se opuso.

El Home Office señaló que el día se centrará en "recordar y reconocer a aquellos afectados por el terrorismo, alentar a las víctimas y supervivientes a acceder a apoyo especializado; educar al público y amplificar las historias de víctimas y supervivientes".

"El terrorismo nunca debilitará nuestra determinación como país. Las víctimas y supervivientes de terrorismo deben ser reconocidas y recordadas. Tienen nuestro apoyo y reconocimiento incondicional", aseguró el secretario de Estado británico para Seguridad, Dan Jarvis, en la nota.

En este sentido, el Gobierno británico colaborará con los familiares de las víctimas y supervivientes de cara a preparar el acto inaugural de 2026 y confeccionar el "formato" de la efeméride de cara al futuro, así como para "diseñar" un posible símbolo dedicado.

Figen y Stuart Murray, padres de Martyn Hett, una de las víctimas del atentado del Manchester Arena de 2017, calificaron la decisión de establecer un día nacional para las víctimas del terrorismo como "un paso importante que reconoce formalmente la pérdida profunda y duradera experimentada por las víctimas".