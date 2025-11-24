Repatrían los restos de la migrante guatemalteca asesinada en EEUU al equivocarse de casa

La madre de la víctima, Vilma Pérez, y otros familiares recibieron el féretro en la capital guatemalteca y lo trasladaron la noche del domingo a la comunidad Xacaná Chiquito, en el municipio de Cabricán, departamento de Quetzaltenango, situado a unos 250 kilómetros de la Ciudad de Guatemala, para su entierro el martes.

El Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco informó este lunes a EFE que, a través del Consulado General de Guatemala en Chicago, se dio seguimiento al caso ofreciendo asistencia consular, legal y migratoria a la familia, pero los parientes decidieron costear la repatriación por su cuenta mediante una campaña de recaudación de fondos, por lo que el apoyo consular se limitó a la gestión de la documentación necesaria.

Ríos Pérez falleció de forma violenta el pasado 5 de noviembre en Whitestown, Indiana, donde trabajaba regularmente limpiando casas.

La mujer y su esposo, Mauricio Velásquez, trabajaban para una empresa de limpieza que les dio la dirección equivocada de una casa que debían limpiar ese día.

Ella se aproximó a la puerta y fue baleada en la cabeza por el acusado, Curt Andersen, de 62 años, que, según la investigación inicial, dijo sentirse amenazado por la presencia de la mujer.

La Policía acudió a la vivienda tras recibir una llamada por un posible allanamiento de morada. Cuando llegaron, los agentes encontraron a la guatemalteca muerta en el porche de la casa.

La migrante había llegado a Estados Unidos en noviembre de 2023. Además de su núcleo familiar inmediato, su padre y seis de sus hermanos residen actualmente en el país norteamericano, según informaron familiares de la víctima a medios locales.

La fiscalía imputa a Andersen el delito de homicidio voluntario por disparar sin advertencia previa contra Ríos Pérez.