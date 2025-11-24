Rusia ataca infraestructuras civiles en tres regiones de Ucrania

Cerca de ochenta de los drones eran aparatos no tripulados de ataque Shahed.

Las defensas ucranianas neutralizaron 125 drones de distintos tipos y otros 37 no fueron interceptados e impactaron en quince localizaciones distintas del país no especificadas por la Fuerza Aérea.

En la región nororiental de Járkov murieron cuatro civiles como consecuencia del ataque ruso con drones, según informó en su cuenta de Telegram el gobernador, Oleg Siniégubov.

Otras trece personas, entre ellas dos menores, resultaron heridas en el ataque.

