Rusia derriba 10 drones ucranianos cerca de Moscú en cinco horas

En ocho publicaciones consecutivas en Telegram en cinco horas, Sobianin comunicó que los sistemas antiaéreos del Ministerio de Defensa derribaron diez aparatos no tripulados que se disponían a atacar Moscú.

Sobianin agregó que especialistas de los servicios de emergencia trabajan en el lugares donde cayeron los fragmentos del drones abatidos, sin informar de si se produjeron víctimas o daños en tierra.

Tres aeropuertos moscovitas -Sheremétievo, Domodédovo y Zhukovski- suspendieron temporalmente sus operaciones debido a las amenazas a la seguridad de los vuelos.

En la noche del 22 al 23 de noviembre, los militares rusos derribaron dos drones ucranianos que se dirigían a la capital rusa.

Los drones ucranianos comenzaron a atacar la región de Moscú en 2023, un año después del comienzo de la guerra.