Rusia derriba 93 drones sobre cuatro de sus regiones y los mares Negro y de Azov

Según el parte castrense, el mayor número de derribos se produjo sobre la región fronteriza de Bélgorod, donde fueron abatidos 45 aparatos no tripulados.

Otros 28 drones fueron interceptados y destruidos sobre las aguas de los mares Negro (20) y de Azov (8).

El mando militar ruso añadió que los aparatos restantes fueron derribados sobre las regiones de Krasnodar (9), Nizhni Nóvgorod (7) y Vorónezh (4).

Debido al ataque aéreo, las autoridades suspendieron temporalmente las operaciones de los aeropuertos de las ciudades de Nizhni Nóvgorod, Tambov y Penza

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El principal objetivo de los ataques ucranianos de drones contra el territorio de Rusia, según las autoridades de Kiev, son las infraestructuras energéticas, contra las que en las últimas semanas Kiev emplea también misiles.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con ello Ucrania busca, por una parte, dificultar los suministros de combustible al Ejército ruso y, por otra, mermar las capacidades rusas de exportación de crudo y sus derivados, una de las principales fuentes de divisas de Rusia.