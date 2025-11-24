Rusia informa de "total liberación" de dos barrios de Pokrovsk y avances en Zaporiyia

"En la localidad de Krasnoarmeisk (nombre ruso de Pokrovsk), de la república popular de Donetsk, los grupos de asalto del Ejército 2 liberaron plenamente los barrios de Gorniak y Shajtiorski", señaló el Ministerio de Defensa de Rusia en su parte de guerra.

Según la nota castrense, las fuerzas rusas continúan también eliminando a las tropas enemigas en Rivne, a las afueras de Pokrovsk.

El Estado Mayor ruso afirmó la semana pasada que actualmente las tropas del país controlan cerca del 75 % del territorio de Pokrovsk.

Las unidades rusas también lograron expulsar a los ucranianos de otros 148 edificios en la ciudad satélite de Mirnograd, cuyo control es clave para completar el cerco.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por otra parte, los militares rusos informaron este lunes sobre su avance en la región de Zaporiyia con la toma de la localidad de Zatyshshya, a tres kilómetros de Huliaipole, importante bastión en el sur ucraniano y el próximo objetivo de las fuerzas de Moscú en la región.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Una fuente de Defensa dijo a la agencia TASS que tras la conquista de Zatyshshya el ejército ruso tiene vía libre para avanzar en dirección a Huliaipole, donde el año pasado vivían unas 2.000 personas.