Sacerdote sentenciado en ausencia por agresión sexual a menores en El Salvador

"La FGR logró que el sacerdote José Armando Rodríguez Mejía fuera condenado a 15 años de cárcel por agredir sexualmente a dos niños de 12 y 14 años en el cantón San Francisco, Usulután", indicó la fuente en X.

Agregó que "el religioso se aprovechaba de su posición para abusar de las víctimas cuando se quedaban después de misa o lo acompañaban a comunidades cercanas".

Apuntó que el religioso fue condenado en ausencia y que las autoridades continúan la búsqueda y captura del sentenciado".

En junio de 2019, la Iglesia católica de El Salvador creó una comisión especial para proteger a la niñez de abusos sexuales e investigar las denuncias contra sacerdotes involucrados.

"Al presentarse un caso, será ella (la comisión) la que atenderá a la víctima y juzgará si hay fundamento en el caso" para proceder a un proceso de destitución de los religiosos vinculados, dijo en su momento el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar.

En el año 2015, se dieron a conocer al menos tres hechos similares de abuso sexual a menores cometidos supuestamente por curas.

En diciembre de 2016, la Iglesia católica salvadoreña retiró a tres religiosos de "todas las atribuciones sacerdotales" por supuestamente abusar sexualmente de niños feligreses en los templos que dirigían.