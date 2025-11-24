Sismo de magnitud 4,7 despertó a la ciudad de Pucallpa, en la selva central de Perú

El temblor se registró a las 07:03 hora local (12:03 GMT) con epicentro a 101 kilómetros al este de Pucallpa, en la provincia de Coronel Portillo, y a una profundidad de 137 kilómetros.

El movimiento telúrico se sintió igualmente con una intensidad de II y III en Pucallpa, una de las principales ciudades de la Amazonía peruana y cerca a la frontera con Brasil.

Perú se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce más del 80 % de la actividad sísmica mundial, por el choque de las placas tectónicas del Pacífico con la de Nazca, en la costa sur del país.

El último terremoto devastador estalló en 2007 en la sureña región Ica con una magnitud de 7,9, que se sintió en gran parte del país, y dejó al menos 500 fallecidos y millones de dólares en pérdidas económicas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy