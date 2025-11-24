Stubb ve avances en las negociaciones entre EE. UU. y Kiev tras hablar con Zelenski

"He hablado con Zelenski esta mañana. Acojo con satisfacción el progreso logrado en las reuniones de ayer entre EE. UU. y Ucrania en Ginebra", afirmó Stubb en la red social X.

"Las negociaciones suponen un paso adelante hacia una paz justa y duradera, pero aún quedan por resolver asuntos importantes", añadió el presidente finlandés.

"Cualquier decisión que recaiga en el ámbito de la Unión Europea (UE) o la OTAN será discutida y decidida por los miembros de la UE y la OTAN en una vía separada", señaló.

Washington y Kiev acordaron en Ginebra la elaboración de "un marco de paz actualizado y perfeccionado" que respete plenamente la soberanía de Ucrania, lo que supondrá modificar sensiblemente el plan de paz presentado originalmente por EE. UU.

Este plan ha sido muy criticado en Europa por ser demasiado favorable a las posturas de Moscú, que exige a Kiev reducir su Ejército, ceder territorios a Rusia y comprometerse a no ingresar en la OTAN, así como por no haber sido consensuado con la UE y los países de la Alianza.

Al término de las negociaciones de Ginebra, Zelenski valoró positivamente estas reuniones y aseguró que se han logrado introducir cambios en el plan de paz acordes con la postura ucraniana.

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró que aún quedan puntos pendientes por revisar, pero que "ninguno es insalvable" y que confía en que se llegará a un acuerdo.