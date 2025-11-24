Subastan en París un violín valorado en más de 2 millones de euros fabricado por Del Gesù

Fabricado alrededor de 1727-1730, ese instrumento "excepcional" encarna "toda la fuerza y ​​singularidad del arte del maestro cremonés, cuyos violines se encuentran entre los más codiciados del mundo", señaló Artcurial en un comunicado.

Actualmente se conocen menos de 150 violines de Guarneri del Gesù (1698-1744), cada uno de los cuales refleja "una personalidad única", destacó Artcurial, al señalar que instrumentos elaborados por el cremonés están dotados de "mayor fuerza expresiva e intensidad dramática" que los de su contemporáneo Antonio Stradivari.

Durante casi tres siglos, los más grandes virtuosos —desde Paganini hasta Jascha Heifetz, Yehudi Menuhin, Isaac Stern e Itzhak Perlman— los han elegido por su excepcional resonancia y su potente sonido, indicó la casa de subastas parisiense.

Y añadió que estos violines, admirados "tanto por su rareza como por su brillantez", encarnan la esencia misma del arte y siguen siendo testimonio del genio de Cremona y de la época dorada de la lutería.

"Este Del Gesù fue el fiel compañero de mi vida", escribió el violinista Eugène Ysaÿe con tinta roja en una etiqueta que había fijado en el interior de su violín en 1928. Años más tarde, Isaac Stern, heredero del instrumento, añadió: "De la mía también".

Ese íntimo diálogo ilustra a la perfección, según Artcurial, el apego de los grandes intérpretes a estos extraordinarios violines, compañeros "simbióticos".

"Cada aparición de un violín Guarneri del Gesù en el mercado es un acontecimiento mundial. Su rareza, su misterio y su sonido incomparable siguen fascinando a coleccionistas y músicos", declaró el vicepresidente de Artcurial, Stéphane Aubert, para quien poder "ofrecer una obra maestra de este calibre en una subasta en París es un privilegio excepcional".

Perteneciente a la colección privada del científico, empresario, mecenas y melómano, Philippe Dennery, el violín de Del Gesù que saldrá a la venta el próximo 16 de diciembre se distingue por su rico y complejo espectro tonal, capaz de una proyección extraordinaria sin perder un ápice de su sutileza, aseguró Artcurial.

"Sus profundos tonos graves se funden con unos agudos luminosos y penetrantes, ofreciendo al intérprete una gama expresiva casi ilimitada. Cada matiz encuentra su lugar, desde la más delicada intimidad hasta la majestuosidad de las grandes salas de conciertos", concluyó.

Dennery, su actual propietario, fundó el Premio Noviembre en 1989 como alternativa literaria al Premio Goncourt.