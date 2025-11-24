Sunrise Airways suspende vuelos desde y hacia Puerto Príncipe por "razones" de seguridad

Un comunicado publicado por la aerolínea en su página señala que la decisión "se tomó para proteger a los pasajeros, tripulaciones y operaciones, dada la actual situación de seguridad".

Asimismo, afirmó que está monitoreando "de cerca" la evolución de los acontecimientos en coordinación con las autoridades competentes y que reanudará sus operaciones "tan pronto como las condiciones lo permitan".

"La seguridad de nuestros pasajeros y empleados sigue siendo la máxima prioridad de la compañía. No se correrá ningún riesgo hasta que se cumplan todas las condiciones para operar con seguridad y confianza", añadió la aerolínea en la nota.

El 12 de noviembre del año pasado, el principal aeropuerto de Puerto Príncipe, Toussaint Louverture, fue cerrado tras el impacto de proyectiles contra aviones comerciales, durante un período marcado por ofensivas lanzadas por grupos armados pertenecientes a la coalición conocida como Vivre Ensemble (Vivir Junto).

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos prohibió entonces a todas las aerolíneas de ese país volar a Haití, sumido desde hace años en una crisis multidimensional, agravada por la violencia impuesta por las bandas, que desde principios de 2022 ha dejado más de 16.000 muertos.

Posteriormente, autorizó sobrevolar Puerto Príncipe por encima de los 10.000 pies, pero sin aterrizar en la citada terminal.

El anuncio llega después de que el líder de la coalición armada Viv Ansanm (Vivir Juntos), Jimmy Chérisier, alias "Barbecue", pidiera la semana pasada a la población no salir de sus casas ante un posible enfrentamiento con las fuerzas del orden, que mantienen una ofensiva contra las pandillas.

La Policía Nacional, las Fuerzas Armadas de Haití (FAD'H) y la Fuerza de Eliminación de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) lanzaron una amplia operación conjunta contra el grupo armado 400 Mawozo, responsable desde hace años de secuestros y abusos en los municipios de Tabarre y Croix-des-Bouquets, al norte de Puerto Príncipe. La operación dejó pandilleros muertos y armas decomisadas.