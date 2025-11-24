Tailandia declara zona de desastre a provincia sureña tras las lluvias récord en 300 años

Una decena de provincias de la mitad sur de Tailandia registran inundaciones, entre ellas la turística Surat Thani, conocida por albergar las islas de Koh Tao y Koh Samui, informó hoy el Departamento Real de Riego (RID, por sus siglas en inglés), encargado del control de anegamientos.

El RID señaló que la lluvia acumulada en las zonas afectadas llegó a alcanzar los 500 milímetros en tan solo 24 horas en días anteriores, cuando Tailandia enfrenta los efectos de la temporada de monzón, comprendida en principio entre mayo y octubre.

La provincia de Songkhla, fronteriza con Malasia, ha registrado lluvias intensas generalizadas, y su gobernador la declaró hoy zona de desastre los 16 distritos que la componen.

Las precipitaciones están siendo especialmente severas desde el pasado miércoles en la localidad de Hat Yai, que el viernes registró las mayores lluvias en un único día de los últimos 300 años, con acumulados de 335 milímetros.

El nivel del agua ha oscilado entre los 0,5 y 2,5 metros en este municipio y se espera que las inundaciones se agraven, de acuerdo con el Gobierno provincial, que ha ordenado la evacuación urgente de todos los residentes de Hat Yai, así como de zonas aledañas.

El RID informó que ha instalado 32 bombas y 14 propulsores de agua para acelerar el drenaje de agua de las provincias sureñas anegadas.

"Se espera que la situación mejore y vuelva a la normalidad en un plazo de 3 a 5 días", indicaron las autoridades.

El Sudeste Asiático atraviesa este año una temporada de tormentas tropicales y tifones especialmente dura.

Las autoridades vietnamitas reportaron el sábado 90 muertos por inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por intensas lluvias, mientras Malasia ha evacuado a más de 11.000 personas debido a anegamientos.

Este noviembre, el tifón Kalmaegi causó seis víctimas mortales en el centro de Vietnam, tras golpear Filipinas, donde dejó 250 muertos y más de 111 desaparecidos.