Una semana para ver los Emmy Internacionales y admirar a Turner y Constable en la Tate

Además estos días vienen marcados por el estreno de la nueva película de 'Zootopia 2', y quienes tengan la oportunidad de viajar a México y sean amantes de los libros, disfrutaran de una amplia programación literaria con la Feria Internacional del Libro de Guadalajara que este año tiene a Barcelona como invitado.

Los Premios Emmy Internacionales se celebran esta noche con una gala en Nueva York, donde producciones de México, España y Brasil aspiran a uno de los galardones que concede la Academia Internacional de las Artes y las Ciencias de la Televisión.

Entre los nominados están actores como el colombiano Diego Vásquez, por su trabajo en la adaptación de 'Cien años de soledad', o el español Oriol Plá, por la serie 'Yo, adicto'. Y documentales como 'Argentina '78', sobre el Mundial de Fútbol y '#Se acabó. Diario de las campeonas', sobre el escándalo por el beso no consentido que el entonces presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, dio a la jugadora Jenni Hermoso durante la celebración de la victoria del Mundial 2023.

Los amantes del arte tienen su cita semanal en Tate, que reúne más de 170 pinturas y grabados de J.M.W. Turner (1775-1851) y John Constable (1776-1837). Una exposición histórica que conmemora el 250 aniversario del nacimiento de ambos, que se produjo con tan solo un año de diferencia.

'Turner y Constable: Rivales y Originales' abrirá sus puertas en la Tate Britain de Londres el próximo 27 de noviembre -hasta abril de 2026- con el ánimo de explorar las vidas entrelazadas y el legado de dos de los artistas más venerados en el Reino Unido. Los críticos de la época compararon sus pinturas con un choque entre el fuego y el agua.

La nueva aventura de Walt Disney pone a prueba a los dos detectives más queridos de Zootopia, Judy Hopps y Nick Wilde. Con las voces de Jason Bateman o Ginnifer Goodwin, ambos se enfrentan nuevamente a un caso que desafía su astucia y su empatía.

La primera entrega, estrenada en 2016 consiguió recaudar mil millones de dólares en todo el mundo, y en esta ocasión, los famosos detectives tienen que perseguir a una serpiente fugitiva llamada Gary, aunque obstáculos inesperados les esperan en su misión.

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) abre sus puertas este sábado -del 29 de noviembre al 7 de diciembre- con Barcelona como invitado y un foco especial en el catalán y figuras literarias claves de la ciudad como Carmen Balcells, Joan Brossa o Manuel Vázquez Montalbán, bajo el lema 'Vendrán las flores'.

El cantante Joan Manuel Serrat y el escritor Eduardo Mendoza encabezarán la delegación de catalana de más de 79 autores en una feria que celebrará un homenaje a Mario Vargas Llosa y entregará el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2025 al libanés Amin Maalouf.