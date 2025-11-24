Universidad estatal de Nicaragua abre museo de Ciencias Naturales en honor a Fidel Castro

"Es un honor que, este centro de estudios, formador de la juventud con conciencia crítica y compromiso social, sea el que albergue" este museo en "homenaje a nueve años del paso a la inmortalidad de nuestro comandante Fidel, con la certeza de que sus ideales siguen vivos y caminando por toda América Latina”, declaró durante el acto de inauguración en Managua la rectora de esa universidad estatal, Dania Hernández.

Para la rectora de ese centro estatal, que reemplazó a la expropiada y clausurada Universidad Centroamericana (UCA) de Nicaragua, ese museo de Ciencias Naturales es "un espacio con conciencia solidaria de nuestros pueblos" y un "tributo a la vida consagrada por completo" de Fidel Castro "a los más altos ideales de la humanidad".

Nacido el 13 de agosto de 1926 en Birán (este de Cuba), falleció el 25 de noviembre de 2016, a los 90 años, tras gobernar el país durante casi medio siglo y convertirse en una de las figuras políticas más controvertidas de la historia contemporánea.

Su muerte ocurrió un decenio después de traspasar el poder a su hermano Raúl a causa de una grave enfermedad intestinal. Sus restos descansan en el cementerio de Santa Ifigenia, en la provincia de Santiago de Cuba (este).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Castro lideró en 1959 la revolución comunista que colocó a Cuba en el foco de la escena internacional, especialmente durante la Guerra Fría.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Nicaragua es el principal aliado político de Cuba en Centroamérica.