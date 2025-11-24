Venezuela acumula 22 vuelos cancelados tras suspensiones de aerolíneas internacionales

La española Iberia anunció el sábado la suspensión de sus vuelos, una medida que, según se conoció este lunes, se mantendrá al menos hasta el próximo 1 de diciembre.

Iberia mantiene una frecuencia de cinco vuelos semanales entre Caracas y Madrid -que no incluye los viernes y domingo, cuando no opera-, según datos suministrados a EFE por la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV).

TAP, aerolínea de Portugal, suspendió dos vuelos desde Venezuela, previstos para el sábado 22 y el martes 25 de noviembre.

Air Europa, que conecta Caracas y Madrid, confirmó este lunes la cancelación de su vuelo del martes 25 de noviembre, y fuentes de esta compañía explicaron a EFE que reanudarán las operaciones "cuando las condiciones sean adecuadas".

Por su parte, Avianca canceló sus vuelos entre Bogotá y Caracas del sábado 22 de noviembre, uno de ida y otro de vuelta.

La también suramericana Latam anunció la suspensión de sus vuelos programados entre Bogotá y Caracas el domingo y este lunes.

Asimismo, Turkish Airlines, que conecta Caracas y Estambul (Turquía), confirmó a EFE la suspensión de cinco vuelos entre el 24 y el 28 de noviembre. La aerolínea tiene una frecuencia de siete vuelos semanales desde Caracas.

Además, la brasileña GOL canceló dos salidas previstas este fin de semana, una el sábado 22 y otra el domingo 23 de noviembre, entre Sao Paulo y Caracas.

Por su parte, fuentes de Plus Ultra, que opera entre Madrid y Caracas, señalaron a EFE que, de momento, suspenden el vuelo que iban a operar este martes.

Las aerolíneas locales Avior, Rutaca, Laser, Estelar y Venezolana de Aviación informaron que operan con normalidad en el país.

Sin embargo, Estelar suspendió los vuelos entre Caracas y Madrid del 24 al 28 de noviembre, mientras que Laser pasó de este lunes para el jueves 27 de noviembre una salida.

La Asociación Internacional del Transporte Aéreo, que engloba unas 300 aerolíneas mundiales, pidió este lunes a las autoridades involucradas en la evaluación de seguridad del espacio aéreo venezolano que brinden mayor cooperación y claridad.

Este lunes, el Gobierno venezolano y representantes de aerolíneas se reunieron para coordinar acciones que garanticen la continuidad de los viajes.