Von der Leyen urge a impulsar inversiones en África para reforzar su industria y empleo

"Este es el momento de invertir en África y de asociarnos con África. Este continente tiene todo lo necesario para generar prosperidad en casa y para moldear la economía global del mañana", dijo Von der Leyen en la apertura del Foro Empresarial que precedió a la cumbre entre la UE y la UA, que tiene lugar hasta este martes en Luanda, la capital de Angola.

"Las oportunidades son claras, pero para materializarlas se necesitan las inversiones adecuadas. Inversiones que generen valor localmente, en lugar de extraerlo. Que fortalezcan la capacidad industrial, en lugar de crear dependencia de las importaciones. Que impulsen empleos locales, en lugar de externalizarlos", remarcó la dirigente comunitaria.

Von der Leyen recordó que "Europa es el mayor socio comercial de África" y principal destino de exportación del continente, mientras todos los países africanos juntos son el cuarto socio comercial del club comunitario.

La inversión extranjera directa de los Veintisiete en África ascendió a 239.000 millones de euros en 2023 y el volumen de intercambios de bienes y servicios alcanzó los 467.200 millones, con un déficit de 22.413 millones para la UE, según datos oficiales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La relación económica entre Europa y África dio un giro en 2021 con el lanzamiento de la estrategia Global Gateway para invertir 150.000 millones de euros adicionales en África hasta 2027 y competir así con la Nueva Ruta de la Seda, el proyecto emblemático de la política exterior del presidente chino, Xi Jinping, desde 2013.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Desde entonces hemos movilizado más de 120.000 millones de euros. Así que vamos bien encaminados para cumplir nuestro objetivo", remarcó.

La UE y la UA celebran estos 24 y 25 de noviembre su séptima cumbre para reforzar su cooperación en asuntos como la seguridad, el comercio o el cambio climático.

Según la Presidencia angoleña, que ejerce la presidencia de turno de la UA, 73 delegaciones se han desplazado al país, entre ellas 38 encabezadas por jefes de Estado y de Gobierno, mientras que en representación de ambos bloques asistirán von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el presidente de la Comisión de la UA, Mahmoud Ali Youssouf.