Wall Street cierra en verde impulsado por Alphabet y su IA Gemini 3

Al cierre, el S&P 500 subió un 1,55 % hasta los 6.705 puntos, el Nasdaq creció un 2,69 % hasta los 22.872 enteros y el Dow Jones de Industriales avanzó un 0,44 % hasta las 46.448 unidades.

El optimismo se centró en el desempeño de Gemini 3, presentado la semana pasada, que llevó a que las acciones de Alphabet, matriz de Google, subieran un 6,28 %.

Esta herramienta es capaz de "leer el ambiente" y generar "experiencias interactivas" sobre cualquier tema, y la empresa la califica como "el mejor modelo del mundo en comprensión multimodal".

El entusiasmo por Alphabet también benefició a otras empresas del sector de la IA: Broadcom subió un 11,1 %, Micron Technology creció alrededor de un 8 %, y Palantir Technologies y AMD registraron avances del 4,8 % y 5,5 %, respectivamente.

"Es genial para Alphabet y sus inversores, pero siempre me preocupa cuando tenemos una acción que lidera el mercado al alza. No estamos buscando necesariamente una mejora generalizada", dijo a CNBC Melissa Brown, directora general de investigación de decisiones de inversión en SimCorp.

El S&P 500 cayó aproximadamente un 2 % la semana pasada y acumula un descenso de cerca del 2 % en noviembre. El Nasdaq ha bajado más del 3 % en lo que va del mes, mientras que el Dow Jones registra una caída de más del 2 %.

Brown advirtió que lo que resta de noviembre podría ser complicado para los inversores, debido a la previsión de menor volumen de operaciones en los próximos días y a la expectativa de si la Reserva Federal apoyará una bajada de las tasas de interés en su reunión de diciembre.