Xi defiende que Taiwán regrese a China en una conversación telefónica con Trump

La conversación entre los dos líderes se produce después de que el Gobierno chino advirtiera a Estados Unidos, el pasado viernes, que Taiwán es su "línea roja inviolable", tras la aprobación de Estados Unidos de la posible venta de repuestos y piezas de reparación de aeronaves militares por un total de 330 millones de dólares a la isla.

Según recoge Xinhua, el presidente chino enfatizó en la conversación que China y Estados Unidos lucharon antaño "codo con codo" contra el "fascismo y militarismo".

Añadió que, en la actualidad, ambas partes deben "salvaguarda conjuntamente los victoriosos resultados" de la Segunda Guerra Mundial.

Las autoridades de Pekín consideran a Taiwán como una "parte inalienable" del territorio chino y no han descartado el uso de la fuerza para concretar la "reunificación" de la isla y el continente, uno de los objetivos a largo plazo trazados por Xi tras su llegada al poder en 2012.

Desde hace más de siete décadas, Estados Unidos se encuentra en medio de las disputas entre China y Taiwán, ya que Washington es el principal suministrador de armas a Taipéi y, si bien no mantiene vínculos diplomáticos con la isla, podría defenderla en caso de conflicto con Pekín.