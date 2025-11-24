Zelenski dice que en reuniones de Ginebra se eliminaron varios de los 28 puntos de Trump

Zelenski dijo asimismo que para hacer los cambios se tuvieron en cuenta muchas cuestiones planteadas por Ucrania, y adelantó que tratará personalmente con el presidente de EE.UU., Donald Trump, los asuntos más sensibles de la conversación.

“Por el momento, después de Ginebra, hay menos puntos, ya no hay 28, y muchas cosas justas se han tomado en consideración en este marco”, dijo Zelenski en su discurso diario a la nación en la noche de este lunes.

El diario británico 'Financial Times’ había adelantado horas antes que el documento había sido reducido sustancialmente en las negociaciones mantenidas en Ginebra por ucranianos, europeos y estadounidenses y tiene en su versión actual 19 puntos en vez de los 28 de los que constaba la versión inicial presentada por Washington.

El presidente ucraniano afirmó también que será “muy difícil” consensuar un documento final que pueda negociarse con Rusia, e insistió en la necesidad de que Ucrania y sus aliados trabajen juntos para conseguirlo.

“Nuestro equipo informó hoy ya del nuevo borrador de pasos, y es realmente una perspectiva correcta. Las cosas sensibles, delicadas las hablaré con el presidente Trump”, remachó Zelenski, que espera mantener una conversación con su homólogo estadounidense en los próximos días.

Con apoyo de sus socios europeos, Ucrania logró eliminar en las reuniones de Ginebra del domingo los puntos del plan de paz original de Trump que consideraba inasumibles.

Rusia ha reaccionado en esta jornada a los cambios propuestos por Kiev y los europeos en el documento inicial dejando claro que los considera inaceptables.

Moscú espera ahora reunirse con representantes de EE.UU. para volver a alinear el documento a sus demandas.