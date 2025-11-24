Zelenski informa a Sánchez de los resultados de las negociaciones de Ginebra

"Le he informado de las reuniones de ayer en Ginebra y de los resultados que éstas trajeron", escribió Zelenski en sus redes sociales sobre la conversación telefónica que mantuvo con Sánchez.

Zelenski, que explicó que espera ser informado de primera mano este lunes por el equipo negociador ucraniano de lo ocurrido en Ginebra, señaló que habló con Sánchez durante la estancia de este último en la capital de Angola, Luanda, donde el jefe del Gobierno español participó en una cumbre entre la Unión Europea y la Unión Africana.

El presidente ucraniano dijo también que es "importante" que sus socios europeos mantengan contactos con EE.UU. en el marco de los esfuerzos de paz que lidera Trump.

"El futuro de Ucrania está en la Unión Europea, y ahora mismo se están decidiendo cuestiones de la seguridad común de nuestra gente", afirmó Zelenski.

Ucrania y EE.UU. acordaron la víspera en unas conversaciones en las que también participaron representantes europeos eliminar del acuerdo marco para la paz presentado por Washington las cláusulas consideradas inaceptables para Kiev.

Rusia calificado este lunes de inaceptables las contrapropuestas europeas -algunas de las cuales han sido incluidas en la nueva versión del documento- pero se ha mostrado dispuesta a hablar con EE.UU. para delinear una variante del plan asumible para Moscú.