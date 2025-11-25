Aerolínea venezolana Estelar también suspende sus vuelos a Madrid hasta el 1 de diciembre

En un comunicado publicado en Instagram, la compañía aérea informó que están afectados los cuatro vuelos previstos para el 24, 26, 28 de noviembre y el 1 de diciembre.

Asimismo, comunicó que la reprogramación de vuelos "se estará informando de forma oportuna una vez vencida la fecha de los NOTAM", en referencia a los avisos de la autoridad aérea de España.

En ese sentido, invitó a los pasajeros afectados a comunicarse directamente con la empresa o con su agencia de viajes "para gestionar los detalles de su nuevo vuelo".

Hasta el lunes, la compañía había suspendido sus vuelos entre Caracas y Madrid del 24 al 28 de noviembre.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También este martes la aerolínea venezolana Laser anunció que se ve "imposibilitada" de operar sus vuelos hacia Madrid hasta el próximo 1 de diciembre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Enaire, empresa pública española que tiene asignada la gestión de la navegación aérea, publicó el lunes, a petición de AESA, un aviso en el que recomienda a los operadores aéreos civiles españoles no realizar ningún vuelo en el espacio aéreo dentro del FIR Maiquetía (SVZM), que abarca todo el territorio venezolano y se extiende hasta el mar Caribe.

El Gobierno de Venezuela y representantes de aerolíneas en el país se reunieron el lunes para coordinar acciones que garanticen la continuidad de los viajes, luego de que varias compañías cancelaran sus vuelos ante el aviso internacional emitido por Estados Unidos de "extremar la precaución" al sobrevolar el territorio venezolano.

Según reveló este lunes la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) dio la orden de retomar los vuelos en un plazo máximo de 48 horas.

IATA, que engloba a 300 líneas aéreas de todo el mundo, aclaró a EFE que las compañías que podrían perder sus derechos de tráfico en Venezuela son las que han suspendido sus vuelos.

Una fuente del Ministerio de Transporte confirmó a EFE que Venezuela advirtió que las aerolíneas que cancelaron sus vuelos tras el aviso de EE.UU. tienen hasta las 12.00 hora local (16.00 GMT) del miércoles para reanudar sus operaciones, porque en caso contrario serán revocados sus permisos de "vuelo permanente".

Desde el sábado y hasta este martes, varias aerolíneas han cancelado sus vuelos, como las españolas Air Europa, Plus Ultra e Iberia, así como la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la brasileña Gol, la suramericana Latam y la turca Turkish Airlines.

Las aerolíneas Copa, Wingo, Boliviana de Aviación y Satena mantienen sus operaciones activas.

El presidente Nicolás Maduro se dirigió el lunes al ministro de Transporte, Ramón Velásquez, y le pidió garantizar la aplicación de la ley, aunque no dio más detalles ni hizo mención a la cancelación de vuelos por parte de las aerolíneas.

El pasado viernes, la Administración Federal de Aviación de EE.UU. emitió un aviso instando a los vuelos comerciales a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa en la región", anuncio que coincide con el nutrido despliegue militar de Washington en la zona para presionar al Gobierno de Maduro.