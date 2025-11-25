Al menos 10 secuestrados en un ataque de hombres armados en el oeste de Nigeria

"Las investigaciones preliminares revelaron que, alrededor de las 18.05 (17.05 GMT), presuntos pastores armados irrumpieron en la aldea y abrieron fuego indiscriminadamente", detalló en un comunicado remitido a EFE Adetoun Ejire-Adeyemi, portavoz de la Policía del estado de Kwara, donde se encuentra la localidad afectada, Isapa.

"Una mujer recibió un disparo en la pierna, pero ya ha sido atendida y dada de alta. Las investigaciones posteriores realizadas por los agentes confirmaron que diez personas fueron secuestradas durante el ataque", añadió.

Una amplia operación de búsqueda se ha puesto en marcha, incluyendo a equipos tácticos de la Policía y miembros de la comunidad local para rastrear a los secuestradores y a las víctimas.

También confirmó los hechos a EFE un líder comunitario que quiso identificarse solo con su nombre de pila, Ajasa, y detalló que unos veinte atacantes irrumpieron disparando en Isapa antes de secuestrar a los vecinos en sus casas.

"Muchos residentes corrieron al bosque para evitar ser raptados. Desgraciadamente, 15 personas, incluyendo una mujer embarazada y dos madres lactantes, fueron capturadas por los bandidos", señaló el líder local.

"Nunca habíamos vivido algo así antes de este incidente. Isapa había sido un lugar pacífico. Nunca imaginamos que nos tocaría a nosotros (...) Ahora todos viven con miedo y mucha gente ha huido del pueblo", añadió.

Isapa se encuentra cerca de la localidad de Ekuru, donde 38 feligreses fueron raptados el pasado 18 de noviembre cuando hombres armados atacaron la Iglesia Apostólica de Cristo (CAC, por sus siglas en inglés) y permanecieron cautivos hasta ser liberados la noche del domingo.

Ese ataque ocurrió cuando el templo celebraba una misa, que fue interrumpida por individuos disparando indiscriminadamente y que mataron al menos a dos personas antes de secuestrar a los supervivientes, incluido el sacerdote.

Algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste del país, sufren ataques constantes por parte de bandidos, término usado para nombrar a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, que las autoridades tildan en ocasiones de "terroristas".

A esta inseguridad se suma la actividad del grupo yihadista Boko Haram desde 2009 en el noreste del país y, a partir de 2016, de su escisión, el Estado Islámico, en la Provincia de África Occidental (ISWAP, por sus siglas en inglés).