Al menos tres muertos en ataque masivo con drones contra territorio ruso

En la vecina región de Krasnodar seis personas resultaron heridas a causa del ataque con drones, que causaron daños en una veintena de viviendas, según los datos aportados por su gobernador, Veniamín Kondratiev.

"Los médicos no consiguieron salvarle la vida a otras dos personas. Fallecieron a causa de las heridas", escribió en su canal de Telegram el gobernador de la región de Rostov, Yuri Sliusar.

Con anterioridad, la máxima autoridad regional había informado de un fallecido a causa del ataque aéreo de la pasada noche.

El mando militar ruso informó a su vez de que entre las 23.00 hora local de ayer y las 07.00 de hoy (GMT+3) las defensas antiaéreas interceptaron y destruyeron 249 drones de ala fija ucranianos sobre seis regiones del país y la anexionada península de Crimea.

Según el parte publicado por el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram, el mayor número de derribos se produjo sobre las aguas del mar Negro, donde fueron abatidos 116 drones.

Otros 23 drones fueron derribados sobre Crimea, anexionada por Moscú en 2014, y cuatro sobre las aguas del mar de Azov, que junto con las del Negro bañan las costas de la península.

Las regiones rusas más atacadas fueron las de Krasnodar y Rostov, donde la defensas antiaéreas derribaron 76 y 16 drones ucranianos, respectivamente.

Los aparatos no tripulados restantes fueron abatidos sobre la regiones de Briansk (siete), Kursk (cuatro), Bélgorod (dos) y Lípetsk (uno), esta última, la única que no es fronteriza con Ucrania.

Debido al ataque aéreo, las autoridades suspendieron temporalmente las operaciones de los aeropuertos de las ciudades de Guelenzhik, Krasnodar y Sochi

El principal objetivo de los ataques ucranianos de drones contra el territorio de Rusia, según las autoridades de Kiev, son las infraestructuras energéticas, contra las que en las últimas semanas Kiev emplea también misiles.

Con ello Ucrania busca, por una parte, dificultar los suministros de combustible al Ejército ruso y, por otra, mermar las capacidades rusas de exportación de crudo y sus derivados, una de las principales fuentes de divisas de Rusia.